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Ближний Восток

Делегация ХАМАСа прибыла на переговоры в Каир

время публикации: 08 апреля 2024 г., 00:30 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 00:30
Делегация ХАМАСа прибыла на переговоры в Каир
AP Photo/Hatem Moussa

Вечером 7 апреля ХАМАС сообщил о том, что делегация "Исламского движения освобождения" прибыла на переговоры в Каир. Представители террористической группировки провели встречу с главой египетской разведки Аббасом Камалем.

В сообщении говорится, что ХАМАС подтверждает свое стремление к достижению "соглашения, которое обеспечит прекращение агрессии, вывод оккупационных войск из сектора Газы, приведет в возвращению перемещенных лиц в места их постоянного проживания, восстановление того, что было разрушено израильской армией, а также завершения сделки, в рамках которой будут освобождены из израильских тюрем палестинские заключенные в обмен на освобождение израильских пленников".

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