Делегация ХАМАСа прибыла на переговоры в Каир

Вечером 7 апреля ХАМАС сообщил о том, что делегация "Исламского движения освобождения" прибыла на переговоры в Каир. Представители террористической группировки провели встречу с главой египетской разведки Аббасом Камалем.

В сообщении говорится, что ХАМАС подтверждает свое стремление к достижению "соглашения, которое обеспечит прекращение агрессии, вывод оккупационных войск из сектора Газы, приведет в возвращению перемещенных лиц в места их постоянного проживания, восстановление того, что было разрушено израильской армией, а также завершения сделки, в рамках которой будут освобождены из израильских тюрем палестинские заключенные в обмен на освобождение израильских пленников".