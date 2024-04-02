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Израиль

ХАМАС отрицает получение от Израиля нового предложения "по сделке"

время публикации: 02 апреля 2024 г., 18:57 | последнее обновление: 02 апреля 2024 г., 18:57
ХАМАС отрицает получение от Израиля нового предложения "по сделке"
AP Photo/Eyad Baba

Махмуд аль-Мардауи, представитель руководства ХАМАСа за границей, заявил, что от посредников, с которыми группировка находится в постоянном контакте в Каире и Дохе, не было получено никаких новых предложений по сделке.

Он отметил: если новые предложения Израиля все же будут переданы, но они не будут содержать реальные предложения на требования ХАМАСа, дальнейшее обсуждение будет "пустой тратой времени".

В заявлении аль-Мардауи, которое распространил хамасовский "Палестинский информационный центр", говорится: прежде всего ХАМАС ждет согласия Израиля прекратить боевые действия и вывести войска из сектора, а также согласия на возвращение жителей в северные районы сектора. Кроме того, ХАМАС требует увеличения объемов гуманитарной помощи и обязательств Израиля участвовать в восстановлении сектора Газы после окончания войны.

Аль-Мардауи обвинил Израиль в том, что его предыдущие предложения носили "расплывчатый характер", а израильская делегация демонстрировала заинтересованность лишь в одном вопросе – в возвращении пленных. Однако "Исламское движение сопротивления" настаивает на всеобъемлющем соглашении, включающем все вопросы.

ХАМАС уведомил посредников, что будет готов проявить гибкость на переговорах в случае, если получит от Израиля ответ на все свои требования.

Это заявление было распространено ХАМАСом после того, как канцелярия главы правительства Израиля сообщила о возвращении израильской делегации из Каира после очередного интенсивного раунда переговоров. В этом сообщении говорились, что в ходе переговоров при посредничестве Египта было сформулировано актуальное предложение "по решению проблемы ХАМАСа".

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