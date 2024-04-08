Делегация ХАМАСа покинула Каир
время публикации: 08 апреля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 09:59
Делегация ХАМАСа покинула Каир и отправилась на консультации с руководством террористической группировки. Источники в ХАМАСе утверждают, что на переговорах нет прогресса, и обвиняют в этом Израиль.
Накануне нынешнего раунда переговоров египетские посредники выражали умеренный оптимизм, однако в израильской делегации предупреждали, что сделка еще не прорисовывается. На данном этапе израильтяне остаются в Каире.
По словам высокопоставленного члена израильской делегации, у переговоров есть потенциал, но требуется терпение, поскольку стороны еще далеки от финишной прямой.
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