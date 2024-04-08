x
08 апреля 2024
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 апреля 2024
|
08 апреля 2024
|
последняя новость: 09:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Делегация ХАМАСа покинула Каир

время публикации: 08 апреля 2024 г., 09:40 | последнее обновление: 08 апреля 2024 г., 09:59
Делегация ХАМАСа покинула Каир
AP Photo/Eyad Baba

Делегация ХАМАСа покинула Каир и отправилась на консультации с руководством террористической группировки. Источники в ХАМАСе утверждают, что на переговорах нет прогресса, и обвиняют в этом Израиль.

Накануне нынешнего раунда переговоров египетские посредники выражали умеренный оптимизм, однако в израильской делегации предупреждали, что сделка еще не прорисовывается. На данном этапе израильтяне остаются в Каире.

По словам высокопоставленного члена израильской делегации, у переговоров есть потенциал, но требуется терпение, поскольку стороны еще далеки от финишной прямой.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 апреля 2024

Делегация ХАМАСа прибыла на переговоры в Каир
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2024

ХАМАС отрицает получение от Израиля нового предложения "по сделке"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 апреля 2024

Делегация Израиля возвращается после переговоров в Каире по сделке с ХАМАСом