Делегация ХАМАСа покинула Каир и отправилась на консультации с руководством террористической группировки. Источники в ХАМАСе утверждают, что на переговорах нет прогресса, и обвиняют в этом Израиль.

Накануне нынешнего раунда переговоров египетские посредники выражали умеренный оптимизм, однако в израильской делегации предупреждали, что сделка еще не прорисовывается. На данном этапе израильтяне остаются в Каире.

По словам высокопоставленного члена израильской делегации, у переговоров есть потенциал, но требуется терпение, поскольку стороны еще далеки от финишной прямой.