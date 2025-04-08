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Ближний Восток

В Иране опровергают сообщение Трампа о предстоящих прямых переговорах

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 08 апреля 2025 г., 01:15 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 01:22
В Иране опровергают сообщение Трампа о предстоящих прямых переговорах
AP Photo/Vahid Salemi

Три источника в Иране, осведомленных о ходе переговоров с США, сообщили New York Times, что Трамп "не совсем точно" описал предстоящие переговоры.

По словам собеседников издания, в ближайшую субботу переговоры пройдут в Омане и будут проводиться через посредников. Делегации от двух стран будут находиться в разных комнатах, а дипломаты Омана будут передавать их сообщения. При этом иранские чиновники отметили, что Тегеран согласится на прямые переговоры в том случае, если раунд в Омане завершится успешно.

В публикации отмечается, что подобным образом вела переговоры с Ираном администрация Байдена, когда роль посредников выполняли европейцы.

Отметим, что иранское агентство "Нур Ньюс", считающиеся рупором Национального совета безопасности Ирана, охарактеризовало заявление Трампа о проведении прямых переговоров как попытку оказания "психологического давления".

Ближний Восток
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