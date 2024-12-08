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Ближний Восток

В Иордании частично возобновил работу КПП на сирийской границе

Сирия
Иордания
время публикации: 08 декабря 2024 г., 08:56 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 08:59
В Иордании частично возобновил работу КПП на сирийской границе
AP Photo/Hassan Ammar

В Сирии сообщили, что власти Иордании разрешили гражданам Сирии и Ливана покинуть территорию королевства – несмотря на то, что ранее было объявлено о закрытии переходов на границе с Сирией.

Выехать можно через ККП "Джабар-Насиб" на своих автомобилях при условии, что въезд в королевство был осуществлен на этом же автотранспорте.

Агентство "Петра" сообщает, что в Иордании пристально следят за ситуацией в Сирии. "Иордания выступает за безопасность, стабильность и единство Сирии. Необходимо в как можно короткие сроки восстановить работу государственных институтов", – говорится в сообщении.

Ближний Восток
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