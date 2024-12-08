В Иордании частично возобновил работу КПП на сирийской границе

В Сирии сообщили, что власти Иордании разрешили гражданам Сирии и Ливана покинуть территорию королевства – несмотря на то, что ранее было объявлено о закрытии переходов на границе с Сирией.

Выехать можно через ККП "Джабар-Насиб" на своих автомобилях при условии, что въезд в королевство был осуществлен на этом же автотранспорте.

Агентство "Петра" сообщает, что в Иордании пристально следят за ситуацией в Сирии. "Иордания выступает за безопасность, стабильность и единство Сирии. Необходимо в как можно короткие сроки восстановить работу государственных институтов", – говорится в сообщении.