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Ближний Восток

Лидер сирийской оппозиции за рубежом объявил о дальнейших шагах

время публикации: 08 декабря 2024 г., 07:29 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 07:38
Лидер сирийской оппозиции за рубежом объявил о дальнейших шагах
AP Photo/Khalil Hamra

Президент так называемой "Национальная коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил" Хади аль-Бахра, находящийся за пределами Сирии, объявил в эфире телеканала "Аль-Джазира", что планируются встречи на международном уровне для определения дальнейшей судьбы страны.

Аль-Бахра сказал, что его люди встретятся с представителями арабских и европейских стран, а также с руководством Организации Объединенных Наций.

В настоящее время непонятно, как будет осуществляться руководство Сирией.

Отметим, что аль-Бахра делает свои заявления, находясь в Турции.

Ранее командование сил джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции объявило, что режим Башара Асада в Сирии свергнут. Тысячи людей собрались на центральной площади Дамаска, скандируя "Свободу!"

Сирийская оппозиция распространила заявление: "Дамаск освобожден от Башара Асада. Мы говорим сирийским беженцам со всего мира: вас ждет свободная Сирия".

По предварительным данным, Асад попытался вылететь из Дамаска. Его самолет пропал с радаров – возможно, разбился. Информация уточняется.

Ближний Восток
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