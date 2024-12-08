Лидер сирийской оппозиции за рубежом объявил о дальнейших шагах

Президент так называемой "Национальная коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил" Хади аль-Бахра, находящийся за пределами Сирии, объявил в эфире телеканала "Аль-Джазира", что планируются встречи на международном уровне для определения дальнейшей судьбы страны.

Аль-Бахра сказал, что его люди встретятся с представителями арабских и европейских стран, а также с руководством Организации Объединенных Наций.

В настоящее время непонятно, как будет осуществляться руководство Сирией.

Отметим, что аль-Бахра делает свои заявления, находясь в Турции.

Ранее командование сил джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и отрядов протурецкой вооруженной оппозиции объявило, что режим Башара Асада в Сирии свергнут. Тысячи людей собрались на центральной площади Дамаска, скандируя "Свободу!"

Сирийская оппозиция распространила заявление: "Дамаск освобожден от Башара Асада. Мы говорим сирийским беженцам со всего мира: вас ждет свободная Сирия".

По предварительным данным, Асад попытался вылететь из Дамаска. Его самолет пропал с радаров – возможно, разбился. Информация уточняется.