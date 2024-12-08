Press TV: иранское посольство в Дамаске подверглось штурму

Иранское посольство в Дамаске подверглось штурму, передает иранский телеканал Press TV. Подробностей произошедшего канал не приводит.

Отметим, что посольство Ирана в столице Сирии охраняли как сирийские полицейские, так и иранские силы безопасности. Об их судьбе ничего неизвестно.

Иранские дипломаты и их семьи могли покинуть Дамаск до того, как антиасадовские силы захватили город.