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Ближний Восток

Press TV: иранское посольство в Дамаске подверглось штурму

Сирия
Иран
время публикации: 08 декабря 2024 г., 11:08 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 11:11
Press TV: иранское посольство в Дамаске подверглось штурму
AP Photo/Hussein Malla

Иранское посольство в Дамаске подверглось штурму, передает иранский телеканал Press TV. Подробностей произошедшего канал не приводит.

Отметим, что посольство Ирана в столице Сирии охраняли как сирийские полицейские, так и иранские силы безопасности. Об их судьбе ничего неизвестно.

Иранские дипломаты и их семьи могли покинуть Дамаск до того, как антиасадовские силы захватили город.

Ближний Восток
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