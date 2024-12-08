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Ближний Восток

Опубликованы данные о пропавшем в Сирии самолете, на котором мог пытаться улететь Асад

время публикации: 08 декабря 2024 г., 10:43 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 10:52
Опубликованы данные о пропавшем в Сирии самолете, на котором мог пытаться улететь Асад
SANA via AP

Самолет Ил-76 сирийской авиакомпании Syrian Air, появившийся на радарах в районе Дамаска около 2:00 по времени UTC, исчез с радаров примерно через 40 минут полета в небе неподалеку от города Хомс, отмечает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса Flightradar24.

Согласно данным Flightradar24, сирийский самолет типа Ил-76 с регистрационным номером YK-ATA исчез с радаров над населенным пунктом Рам аль-Анз, когда находился на высоте 495 метров над уровнем моря. По данным портала, борт двигался на крайне низкой скорости 53 узла (около 100 километров в час), на которой самолет такого типа летать не может.

Самолет не появлялся на радарах с 2:40. Кто находился на борту, неизвестно.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии утверждало, что президент Сирии Башар Асад покинул столицу Дамаск и улетел "в неизвестном направлении".

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