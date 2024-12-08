Представитель ОАЭ: "Нельзя допускать, чтобы негосударственные игроки пользовались хаосом"

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш прокомментировал ситуацию в Сирии. Заявление было сделано вскоре после того, как сирийская оппозиция сообщила о свержении режима Башара Асада.

"Разворачивающиеся в Сирии события – свидетельство политического фиаско, разрушительной природы конфликта, хаоса. Нельзя допускать, чтобы негосударственные игроки получали возможность воспользоваться политическим хаосом", – сказал он.