Представитель ОАЭ: "Нельзя допускать, чтобы негосударственные игроки пользовались хаосом"
время публикации: 08 декабря 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 09:37
Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш прокомментировал ситуацию в Сирии. Заявление было сделано вскоре после того, как сирийская оппозиция сообщила о свержении режима Башара Асада.
"Разворачивающиеся в Сирии события – свидетельство политического фиаско, разрушительной природы конфликта, хаоса. Нельзя допускать, чтобы негосударственные игроки получали возможность воспользоваться политическим хаосом", – сказал он.