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Ближний Восток

Представитель ОАЭ: "Нельзя допускать, чтобы негосударственные игроки пользовались хаосом"

время публикации: 08 декабря 2024 г., 09:32 | последнее обновление: 08 декабря 2024 г., 09:37
Представитель ОАЭ: "Нельзя допускать, чтобы негосударственные игроки пользовались хаосом"
AP Photo/Jon Gambrell

Советник президента Объединенных Арабских Эмиратов по вопросам внешней политики Анвар Гаргаш прокомментировал ситуацию в Сирии. Заявление было сделано вскоре после того, как сирийская оппозиция сообщила о свержении режима Башара Асада.

"Разворачивающиеся в Сирии события – свидетельство политического фиаско, разрушительной природы конфликта, хаоса. Нельзя допускать, чтобы негосударственные игроки получали возможность воспользоваться политическим хаосом", – сказал он.

Ближний Восток
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