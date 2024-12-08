Премьер Сирии: с лидерами оппозиции договорились, где Асад и ряд министров – неизвестно

Премьер-министр Сирии Мухаммад Рази аль-Джалали утром 8 декабря выступил со специальным заявлением после захвата Дамаска оппозиционными силами и падения режима Башара Асада.

Аль-Джалали сказал, что не намерен покидать страну и готов "поддержать дальнейшее управление государственными делами". При этом глава правительства выразил надежду на то, что "все будут действовать разумно". Он подчеркнул: "Мы готовы сотрудничать с любым руководством, которое выберет народ. Мы протягиваем руку каждому сирийскому гражданину, который желает сохранить государство и верит, что Сирия – для всех сирийцев".

В интервью телеканалу "Аль-Арабия" Мухаммад Рази аль-Джалали заявил, что правительство ведет переговоры с лидерами сирийских повстанцев. Он также сообщил, что последний раз контактировал с Башаром Асадом вечером 7 декабря и не знает, где он сейчас.

По словам премьер-министра, правительство установило связь с лидером "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммадом аль-Джулани и руководством оперативного штаба боевиков. "Он (аль-Джулани) сказал, что будет продолжено предоставление услуг населению, что не будет мести и репрессий", – сказал премьер-министр. По его словам, он получил гарантии безопасности и для министров правительства Сирии.

При этом было отмечено, что местонахождение министра обороны Сирии Али Махмуда Аббаса и главы МИД Бассама Саббага ему неизвестно.

Министр связи Ияд аль-Хатыб в эфире телеканала "Аль-Арабия" тоже заявил, что не знает, где находится Саббаг.