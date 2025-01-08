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Ближний Восток

В Иране освобождена итальянская журналистка Чечилия Сала

Иран
время публикации: 08 января 2025 г., 13:45 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 13:45
Чечилия Сала
Wikipedia.org. Фото: Fondazione Circolo dei lettori

Правительство Италии сообщило, что иранские власти освободили из тюрьмы задержанную 19 декабря журналистку Чечилию Сала. Она покинула Иран и находится на пути в Рим. На данный момент неясно, идет ли речь о сделке.

Премьер-министр Джорджия Мелони сама сообщила об освобождении Чечилии ее родителям. В заявлении канцелярии главы правительства отмечается, что это стало результатом напряженной работы дипломатов и сотрудников разведывательных структур.

Отметим, что 5 января Мелони встретилась в США с Дональдом Трампом, избранным американским президентом. Одним из обсуждавшихся вопросов было и содействие освобождению 29-летней журналистки.

Сала сотрудничает с газетой Il Foglio. Она также автор подкастов, выпускаемых платформой Chora Media. Администрация платформы сообщала, что Чечилия содержится в одиночной камере тюрьмы "Эвин". Тюрьма, предназначенная в первую очередь для политических заключенных, известна тяжелыми условиями содержания.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 29 декабря 2024

В Иране арестована итальянская журналистка. Ее держат в одиночке в тюрьме "Эвин"