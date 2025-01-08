Власти Ирана намерены перенести столицу из Тегерана на побережье

Пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани сообщила о планах перенести из Тегерана иранскую столицу. "Новая столица будет на юге, а точнее – в районе Макрана", – сказала чиновница.

Мохаджерани отметила, что речь идет не о ближайшей перспективе, однако уже созданы экспертные комиссии для обсуждения вопроса. По ее словам, Тегерану грозит перенаселение, в городе также проблемы с экологией.

Макран, расположенный на побережье Оманского залива, призван стать морскими воротами страны, важным экономическим и коммерческим центром, который снимет часть нагрузки с Тегерана. Он находится в сотнях километров к востоку от Ормузского пролива, за пределами Персидского залива.

Отметим, что это район нельзя назвать спокойным. Он находится вблизи границы с Пакистаном в провинции Систан и Белуджистан. Здесь действуют как сепаратисты-белуджи, так и контрабандисты. Финансовые затраты, связанные с переносом столицы, могут оказаться неподъемными для ослабленной санкциями экономики Ирана.