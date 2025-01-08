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Ближний Восток

Ультиматум Турции сирийским курдам: разоружение или война

Турция
Сирия
Курды
время публикации: 08 января 2025 г., 10:18 | последнее обновление: 08 января 2025 г., 10:29
Ультиматум Турции сирийским курдам: разоружение или война
AP Photo/Khalil Hamra

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан пригрозил начать военную операцию против сирийских курдов, если они не выполнят требование новых властей Сирии о роспуске и разоружении ополчений. Политик подчеркнул: это ультиматум.

"Если террористы из PKK/YPG не покинут Сирию, мы начнем военную операцию. Мы в ней не заинтересованы, но условия ясны: боевики и их командование должны покинуть Сирию. На данный момент никаких приготовлений к этому мы не видим", – цитирует его газета Hurriyet.

По словам Фидана, "курдские террористы" пытаются затянуть время. Можно предположить, что политик намекает на приход к власти в США Дональда Трампа. Автономный район, созданный курдами на север-востоке Сирии, находится под американским покровительством.

Коснулся министр и сообщений о связях курдских боевиков с Израилем. Он отметил, что в ближневосточном регионе все поддерживают контакты друг с другом.

Ближний Восток
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