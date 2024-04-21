Иранцы рассказали, какие вооружения были использованы против Израиля, и что выиграла Россия

Официальное новостное агентство Исламской республики Иран IRNA публикует материал, посвященный системам вооружений, которые были задействованы 14 апреля для удара по Израилю. В публикации подчеркивается, что атака стала ответом на удар ЦАХАЛа по Дамаску 1 апреля. При этом ударе были убиты семь высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции, включая командующего силами КСИР в Сирии и Ливане.

Представленная в 2022 году твердотопливная ракета "Хайбар-Шекан" – представительница третьего поколения иранских баллистических ракет. Она базируется на мобильных пусковых установках, и может быть запущена в короткий срок. Масса ракеты – всего 4500 килограмм, ее последняя модификация обладает дальностью 1800 километров. В публикации отмечаются ее точность и маневренность.

Баллистическая ракета средней дальности "Эмад" была представлена в 2015 году. Это первая иранская разработка с маневренной боевой частью. Управление полетом боеголовки осуществляется непосредственно до взрыва. Дальность ракеты – 1700 километров. Длина "Эмада" – 15,5 метров, масса – 17 тонн, а масса боеголовки 750 кг. В снаряженном виде ракета весит более 17 тонн.

Новейшая крылатая ракета "Павех" была принята на вооружение в 2023 году. Ее скорость не достигает скорости звука, зато она обладает дальностью в 1650 километров. При разработке одним из основных требований было обеспечение возможности массового выпуска и снижение стоимости производства.

Беспилотный барражирующий боеприпас "Шахед-136" IRNA называет "упрощенной крылатой ракетой". В публикации отмечается, что она может играть роль ложной мишени, чтобы заставить ПВО противника использовать дорогостоящие средства для ее перехвата. Масса БПЛА 200 килограммов, как утверждается, четверть этого веса – полезная нагрузка. "Это идеальное оружие войны на истощение", – заявляет агентство.

IRNA заявляет, что суммарная стоимость всех ракет и БПЛА, задействованных для удара, не превысила 50 миллионов долларов, в то время как задействованные Израилем средства ПВО обошлись в 1,3 миллиарда и сравнимую сумму потратили израильские союзники. "Можно не сомневаться, что российская и иранская разведка получили ценную информацию, которая пригодится им в будущем противостоянии с врагами", – сообщает IRNA.