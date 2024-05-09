Советник Хаменеи пригрозил пересмотреть ядерную доктрину Ирана
Советник Верховного лидера Исламской революции Камаль Харази заявил, что Ирану придется изменить свою ядерную доктрину, если Израиль будет представлять угрозу самому существованию Исламской республики Иран.
"Мы еще не приняли решения о создании ядерного оружия, но в случае экзистенциальной угрозы у нас не будет выхода. Если сионистский режим нанесет удар по нашим атомным объектам, наша концепция сдерживания будет изменена", – сказал он.
Ранее о возможности пересмотра ядерной доктрины из-за израильского удара высказался высокопоставленный представитель Корпуса стражей Исламской революции генерал Ахмад Хаджталаб, который отвечает в КСИР за вопросы, связанные с ядерными разработками.
По мнению международных экспертов, Иран вплотную приблизился к обладанию ядерным оружием, и в достаточно короткий срок станет ядерной державой, если будет принято соответствующее решение. Однако принять его может только верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.
Напомним: в апреле 2024 года Иран впервые самостоятельно атаковал территорию Израиля, выпустив сотни беспилотных летательных аппаратов, баллистических и крылатых ракет. Практически все они были уничтожены. Согласно публикациям западных СМИ, в ответ Израиль провел демонстрацию атаки, не умышленно не нанеся серьезного ущерба иранцам.