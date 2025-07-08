Либерия сообщила о двух погибших при ударе по кораблю в Красном море

Представительство Либерии при Международной морской организации сообщило, что 7 июля в результате нападения в Красном море на шедший под либерийским флагом греческий сухогруз Eternity C погибли два члена экипажа.

Инцидент произошел в 94 километрах от Ходейды – основной базы йеменских шиитов. При атаке были задействованы ракеты и беспилотники. Зафиксировано пять попаданий. Два члена экипажа были ранены, судну нанесен значительный ущерб, оно потеряло ход.

Это нападение стало вторым за сутки. Ранее был обстрелян греческий сухогруз Magic Seas, также шедший под флагом Либерии. Он подвергся ракетным ударам и был атакован БПЛА, а также обстрелян из РПГ и автоматического оружия. После того, как его покинула команда, судно затонуло.