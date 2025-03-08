Франция, Германия, Италия и Великобритания поддержали план восстановления сектора Газы

Министры иностранных дел Франции, Германии, Италии и Великобритании выразили поддержку арабской инициативе по восстановлению сектора Газы.

В совместном заявлении министры заявили, что "эта инициатива представляет собой реалистичный путь восстановления Газы и обещает, в случае ее реализации, быстрое улучшение условий жизни палестинцев в секторе".

План, разработанный Египтом и принятый арабскими лидерами, был отвергнут президентом США Дональдом Трампом.

Министерство иностранных дел Израиля также подвергло арабский план критике, предложив предоставить администрации США возможность для реализации плана Трампа.

Напомним, что президент Египта Абд аль-Фаттах ас-Сиси представил на саммите Лиги арабских стран план реконструкции сектора Газы. Он рассчитан на пять лет, на его финансирование потребуется 53 миллиарда долларов. Ранее ООН сообщила, что восстановление сектора обойдется в 50 млрд.

Египетский план предлагает отстранить ХАМАС от управления Газой, передав власть временной администрации, состоящей из технократов и контролируемой арабскими, мусульманскими и западными государствами. Египет и Иордания возьмут на себя обучение полицейских.