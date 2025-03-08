SOHR: за последние дни в Сирии убиты более 300 мирных жителей-алавитов

Базирующаяся в Великобритании The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что за последние дни в Сирии более 300 мирных жителей-алавитов были убиты в ходе столкновений между силами новой сирийской администрации и алавитскими ополченцами, верными свергнутому президенту Сирии Башару Асаду.

Вчера министр обороны Израиля Исраэль Кац обрушился с критикой на новое исламистское правительство Сирии, назвав нового президента страны "террористом Аль-Каиды".