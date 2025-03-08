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Ближний Восток

SOHR: за последние дни в Сирии убиты более 300 мирных жителей-алавитов

Сирия
время публикации: 08 марта 2025 г., 10:45 | последнее обновление: 08 марта 2025 г., 10:58
SOHR: за последние дни в Сирии убиты более 300 мирных жителей-алавитов
AP Photo/Omar Sanadiki

Базирующаяся в Великобритании The Syrian Observatory for Human Rights сообщает, что за последние дни в Сирии более 300 мирных жителей-алавитов были убиты в ходе столкновений между силами новой сирийской администрации и алавитскими ополченцами, верными свергнутому президенту Сирии Башару Асаду.

Вчера министр обороны Израиля Исраэль Кац обрушился с критикой на новое исламистское правительство Сирии, назвав нового президента страны "террористом Аль-Каиды".

Ближний Восток
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