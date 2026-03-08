США направляют на Ближний Восток системы перехвата дронов Merops

США в ближайшее время направят на Ближний Восток систему противодействия беспилотникам Merops, ранее прошедшую испытания на Украине, чтобы усилить защиту от иранских ударных дронов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников. По их словам, Вашингтон рассчитывает таким образом укрепить оборону своих объектов и сил в регионе на фоне продолжающейся угрозы со стороны иранских БПЛА.

Как отмечает AP, хотя США успешно применяют комплексы Patriot и THAAD для перехвата иранских ракет, эффективных американских средств борьбы именно с беспилотниками на Ближнем Востоке пока ограниченное число.

Один из собеседников агентства назвал результаты противодействия иранским дронам типа Shahed "разочаровывающими". По данным AP, проблема в том, что такие цели труднее обнаруживать радарами, настроенными прежде всего на высокоскоростные ракеты.

Система Merops использует собственные дроны-перехватчики для обнаружения и уничтожения вражеских БПЛА. Эти аппараты способны распознавать цель и сближаться с ней даже в условиях подавления спутниковой и электронной связи, используя элементы искусственного интеллекта для навигации. Применение такой системы обходится значительно дешевле, чем запуск дорогостоящих ракет стоимостью в сотни тысяч или миллионы долларов по беспилотнику ценой не более десятков тысяч долларов.