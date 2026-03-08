9-й день войны "Рычание льва": ЦАХАЛ атакует в Ливане и Иране

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые восемь дней войны ЦАХАЛом были нанесены около 3400 ударов по целям в Иране, применены примерно 7500 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов и более 150 систем противовоздушной обороны, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за восемь дней войны атаковала более 3000 целей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 12 человек: 11 израильтян и филиппинка.

Армия США сообщает о шести погибших военнослужащих.

9-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 08.03.2026

02:00

Тревога на севере и в центре Израиля: ракетный обстрел из Ирана. Сирены "Цева адом" были слышны от Афулы до Нетании. Работает ПРО.

01:00

Ливанская телекомпания "Аль-Маядин", ассоциированная с "Хизбаллой", сообщила, что израильские ВВС атаковали отель в районе Рауша в Бейруте. Точечный ракетный удар был нанесен по конкретному номеру в гостинице "Рамада". Известно о двух убитых.

Тревога в Штуле и окрестностях. Ракетный обстрел.

Тревога в Нагарии и окрестностях. Ракетный обстрел.

В районе Маргалиот, около границы с Ливаном, прозвучала тревога. Зафиксирован ракетный обстрел.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о восьми убитых за последние 24 часа на юге страны в результате атак Армии обороны Израиля. Согласно данным ливанского минздрава, шестеро были убиты в Хирбет-Салеме, двое – в Румане, около Набатии. По данным агентства NNA, 7 марта ВВС Израиля атаковали цели более чем в 20 населенных пунктах на юге Ливана.

00:00

Силы ПВО Саудовской Аравии перехватила восемь беспилотников, вошедших в ее воздушное пространство, сообщило саудовское государственное информационное агентство SPA. Подробности не приводятся.

В свою очередь, МВД Бахрейна сообщила о раненом осколками в Манаме, в результате атаки были повреждены несколько магазинов.

CENTCOM опровергает заявление Али Лариджани о том, что иранцы якобы взяли в плен американских военнослужащих.

В ливанских СМИ и соцсетях продолжают обсуждать ночную операцию ЦАХАЛа в районе деревни Наби-Шит в восточной части Ливана, связанную с попыткой найти останки израильского штурмана Рона Арада. Израильская армия официально подтвердила, что специальные силы действовали в этом районе, однако заявила, что никаких новых находок, связанных с Арадом, обнаружено не было. При этом в ЦАХАЛе подчеркнули, что среди израильских военнослужащих потерь нет. Согласно данным министерства здравоохранения Ливана, за последние сутки в районе Наби-Шит в результате израильских ударов погиб 41 человек. Ливанская армия сообщила, что среди погибших были трое ее военнослужащих. Подробней

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

3. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (она была ранена, но выжила).

4. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

5. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

6. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

7. Гавриэль Барух РЕВАХ, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

8. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

9. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

10. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Брурией.

12. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном Йосефом.