Отчет минздрава Ливана: восемь убитых на юге страны в результате ударов ЦАХАЛа
время публикации: 08 марта 2026 г., 01:02 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 01:07
Министерство здравоохранения Ливана сообщило о восьми убитых за последние 24 часа на юге страны в результате атак Армии обороны Израиля.
Согласно данным ливанского минздрава, шестеро были убиты в Хирбет-Салеме, двое – в Румане, около Набатии.
По данным агентства NNA, 7 марта ВВС Израиля атаковали цели более чем в 20 населенных пунктах на юге Ливана.