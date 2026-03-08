Отчет минздрава Ливана: восемь убитых на юге страны в результате ударов ЦАХАЛа

Министерство здравоохранения Ливана сообщило о восьми убитых за последние 24 часа на юге страны в результате атак Армии обороны Израиля.

Согласно данным ливанского минздрава, шестеро были убиты в Хирбет-Салеме, двое – в Румане, около Набатии.

По данным агентства NNA, 7 марта ВВС Израиля атаковали цели более чем в 20 населенных пунктах на юге Ливана.