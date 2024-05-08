x
08 мая 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 мая 2024
|
08 мая 2024
|
последняя новость: 17:18
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Член политбюро ХАМАСа поблагодарил Россию за защиту в ООН

время публикации: 08 мая 2024 г., 16:36 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 16:39
Член политбюро ХАМАСа поблагодарил Россию за защиту в ООН
AP Photo/Hassan Ammar

Центр исследований ближневосточных СМИ (MEMRI) приводит заявления, сделанные 5 июля членом политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Усамой Хамданом. Представитель террористов выразил благодарность России и Китаю за поддержку "сопротивления" на международной арене.

Он заявил, что ареной следующего этапа операции "Потоп аль-Аксы" станет восстание на Западном берегу. По его словам, существованию Израиля будет положен конец, но евреи смогут остаться в "Палестине" – либо как граждане палестинского государства, либо как иностранцы – при условии соблюдения законов, которые будут действовать в этом государстве.

"Что касается международных гарантий возможного соглашения, мы поддерживаем прямой контакт с Россией и Китаем и неоднократно просили их о вмешательстве. Мы и Южной Африке с Бразилией предложили выступить гарантами", – сказал он.

Хамдан констатировал, что Россия и Китай обеспечивают ХАМАСу защиту в ООН. "Они создали барьер, мешающий США вредить сопротивлению на международной арене. Эти страны понимают, что могут рассчитывать на силу сопротивления", – заявил он.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 06 мая 2024

Le Monde: в войне Израиля с ХАМАСом победил Путин
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 21 апреля 2024

Главарь ХАМАСа заявил о желании, чтобы Россия была гарантом безопасности Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 19 апреля 2024

США заблокировали резолюцию о полноправном членстве Палестины в ООН