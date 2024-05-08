Член политбюро ХАМАСа поблагодарил Россию за защиту в ООН

Центр исследований ближневосточных СМИ (MEMRI) приводит заявления, сделанные 5 июля членом политбюро палестинской террористической группировки ХАМАС Усамой Хамданом. Представитель террористов выразил благодарность России и Китаю за поддержку "сопротивления" на международной арене.

Он заявил, что ареной следующего этапа операции "Потоп аль-Аксы" станет восстание на Западном берегу. По его словам, существованию Израиля будет положен конец, но евреи смогут остаться в "Палестине" – либо как граждане палестинского государства, либо как иностранцы – при условии соблюдения законов, которые будут действовать в этом государстве.

"Что касается международных гарантий возможного соглашения, мы поддерживаем прямой контакт с Россией и Китаем и неоднократно просили их о вмешательстве. Мы и Южной Африке с Бразилией предложили выступить гарантами", – сказал он.

Хамдан констатировал, что Россия и Китай обеспечивают ХАМАСу защиту в ООН. "Они создали барьер, мешающий США вредить сопротивлению на международной арене. Эти страны понимают, что могут рассчитывать на силу сопротивления", – заявил он.