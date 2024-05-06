Le Monde: в войне Израиля с ХАМАСом победил Путин

Газета Le Monde утверждает, что президент России Владимир Путин стал главным победителем войны между Израилем и ХАМАСом. Согласно публикации, российский лидер смог воспользоваться ошибками, сделанными американскими администрациями после 2001 года, чтобы увеличить свое глобальное влияние.

С точки зрения Путина Европа и Ближний Восток – не две арены, а одна, части которой тесно связаны между собой. Одной из главных причин российской экспансии в Украине стала неготовность президента США Барака Обамы нанести удар по режиму Башара Асада после применения тем химического оружия.

Опыт, извлеченный из военных действий в Сирии, активно используется в Украине. Это касается и применения беспилотных летательных аппаратов. Долгое время Израиль рассчитывал на помощь России в ограничении иранского влияния в Сирии, пока не понял, что полагаться можно только на себя.

Считая Россию главным игроком на Ближнем Востоке и ценя особые отношения с Москвой, израильские власти после нападения России на Украину не стали сближаться с президентом Украины Владимиром Зеленским – даже когда он выступил в поддержку Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Согласно публикации, Путин рассчитывает, что израильская армия начнет операцию в Рафиахе. Это станет внешнеполитическим поражением Джо Байдена и приведет к в Белый дом Дональда Трампа, на что надеются как Путин, так и Нетаниягу.

По мнению автора статьи, профессора университета Sciences Po Жан-Пьера Филью, чтобы этого не допустить, европейские страны обязаны вернуть Израиль и ООП за стол переговоров и добиться возобновления мирного процесса.