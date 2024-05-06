x
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2024
|
06 мая 2024
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Le Monde: в войне Израиля с ХАМАСом победил Путин

время публикации: 06 мая 2024 г., 09:34 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 09:39
Le Monde: в войне Израиля с ХАМАСом победил Путин
AP Photo/Vadim Ghirda

Газета Le Monde утверждает, что президент России Владимир Путин стал главным победителем войны между Израилем и ХАМАСом. Согласно публикации, российский лидер смог воспользоваться ошибками, сделанными американскими администрациями после 2001 года, чтобы увеличить свое глобальное влияние.

С точки зрения Путина Европа и Ближний Восток – не две арены, а одна, части которой тесно связаны между собой. Одной из главных причин российской экспансии в Украине стала неготовность президента США Барака Обамы нанести удар по режиму Башара Асада после применения тем химического оружия.

Опыт, извлеченный из военных действий в Сирии, активно используется в Украине. Это касается и применения беспилотных летательных аппаратов. Долгое время Израиль рассчитывал на помощь России в ограничении иранского влияния в Сирии, пока не понял, что полагаться можно только на себя.

Считая Россию главным игроком на Ближнем Востоке и ценя особые отношения с Москвой, израильские власти после нападения России на Украину не стали сближаться с президентом Украины Владимиром Зеленским – даже когда он выступил в поддержку Израиля после нападения ХАМАСа 7 октября 2023 года.

Согласно публикации, Путин рассчитывает, что израильская армия начнет операцию в Рафиахе. Это станет внешнеполитическим поражением Джо Байдена и приведет к в Белый дом Дональда Трампа, на что надеются как Путин, так и Нетаниягу.

По мнению автора статьи, профессора университета Sciences Po Жан-Пьера Филью, чтобы этого не допустить, европейские страны обязаны вернуть Израиль и ООП за стол переговоров и добиться возобновления мирного процесса.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2024

Байден: "Если Иран усилит атаки на Израиль, будет немыслимо оставаться в стороне"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 апреля 2024

WP: план Трампа по Украине – передача Путину Крыма и Донбасс; Трамп опровергает