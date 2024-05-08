Палестинские фракции выступили против передачи КПП "Рафиах" американским подрядчикам

Палестинские движения и фракции опубликовали совместное заявление, в котором выступают против передачи кому-либо контроля над палестинской стороной расположенного на границе сектора Газы и Египта КПП "Рафиах".

7 мая, после того, как контроль над КПП перешел в руки ЦАХАЛа, в СМИ появились публикации, согласно которым он будет передан американской охранной компании. Фракции заявляют, что это станет проявлением оккупации и что они будут бороться с этим так же, как с оккупацией.

Протест против подобных планов и занятия КПП израильской армией направлен в Лигу арабских государств и другим мусульманским странам. Отдельно отмечается, что получил его и Египет, контролирующий вторую часть КПП.