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Ближний Восток

Террористы опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство Зива Киппера

время публикации: 08 мая 2024 г., 23:28 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 23:30
Террористы опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство Зива Киппера
AP Photo/Hatem Moussa

Неизвестная до вчерашнего дня террористическая группировка "Бригады мученика Мухаммада Салаха" опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство израильского бизнесмена Зива Киппера в египетском городе Александрия. О видео, выложенном в интернет, написал израильский сайт Ynet.

На этом видео вооруженный мужчина подходит к машине, в которой сидит Зив Киппер, и делает пять выстрелов. За кадром можно услышать на арабском языке: "Привет, это от детей Газы". Видео также сопровождается надписью на арабском: "Привет от детей Газы".

Группировка, выложившая в сеть видео, еще вчера заявила о том, что ее боевики ликвидировали "агента Израиля".

По информации Ynet, подлинность видео изучается. Израиль ведет переговоры с властями Египта по поводу расследования убийства Киппера, склоняясь к тому, что речь идет о теракте. При этом следственные органы Египта продолжают настаивать на том, что убийство произошло на криминальной почве, при попытке ограбления.

Оксана Киппер, супруга Зива Киппера, дала интервью новостной службе израильской медиакорпорации "Кан", в котором она выразила уверенность в том, что убийство было совершено на националистической почве.

Киппер, имевший гражданства Израиля и Канады, работал в Египте последние 9 лет, являясь владельцем египетской компании O.K Group LLC, производящей замороженные овощи и фрукты, и имеющей офисы в Израиле и в Украине.

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