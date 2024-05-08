Террористы опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство Зива Киппера
Неизвестная до вчерашнего дня террористическая группировка "Бригады мученика Мухаммада Салаха" опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлено убийство израильского бизнесмена Зива Киппера в египетском городе Александрия. О видео, выложенном в интернет, написал израильский сайт Ynet.
На этом видео вооруженный мужчина подходит к машине, в которой сидит Зив Киппер, и делает пять выстрелов. За кадром можно услышать на арабском языке: "Привет, это от детей Газы". Видео также сопровождается надписью на арабском: "Привет от детей Газы".
Группировка, выложившая в сеть видео, еще вчера заявила о том, что ее боевики ликвидировали "агента Израиля".
По информации Ynet, подлинность видео изучается. Израиль ведет переговоры с властями Египта по поводу расследования убийства Киппера, склоняясь к тому, что речь идет о теракте. При этом следственные органы Египта продолжают настаивать на том, что убийство произошло на криминальной почве, при попытке ограбления.
Оксана Киппер, супруга Зива Киппера, дала интервью новостной службе израильской медиакорпорации "Кан", в котором она выразила уверенность в том, что убийство было совершено на националистической почве.
Киппер, имевший гражданства Израиля и Канады, работал в Египте последние 9 лет, являясь владельцем египетской компании O.K Group LLC, производящей замороженные овощи и фрукты, и имеющей офисы в Израиле и в Украине.