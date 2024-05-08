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Ближний Восток

Оксана Киппер, жена убитого в Египте бизнесмена уверена, что муж убит за то, что был евреем

время публикации: 08 мая 2024 г., 21:04 | последнее обновление: 08 мая 2024 г., 21:12
Порт в Александрии после урагана 2015 год
AP Photo/Heba Khamis

Правоохранительные органы Египта заявили 8 мая, что бизнесмен Зив Киппер, имевший гражданства Израиля и Канады, был убит во время ограбления. Однако жена погибшего, Оксана Киппер, уверена, что убийство было совершено на националистической почве.

В интервью израильской новостной службе "Кан", Оксана сказала, что ее муж не был ограблен, а был хладнокровно убит за то, что был евреем. На вопрос о том, не боится ли она, супруга погибшего сказала: "С одной стороны, я не еврейка и не израильтянка, с другой стороны, я – жена израильтянина, и поэтому не исключаю, что мне захотят навредить. В любом случае, я не собираюсь оставаться в Египте".

Отметим, что с израильскими журналистами Оксана беседовала по-русски.

Посольство Израиля в Каире находится на связи с правоохранительными органами Египта и занимается возвращением тела убитого для захоронения в Израиль.

Оксана Киппер в этом интервью добавила: если она решит жить в Израиле, где захоронен ее муж, ей понадобится помощь государства, поскольку она не имеет работы и не говорит на иврите.

Отметим, что вчера "Бригады мученика Мухаммада Салаха" опубликовали сообщение, в котором взяли на себя ответственность за убийство бизнесмена.

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