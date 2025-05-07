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Ближний Восток

Хуситы заявили, что целились по аэропорту "Рамон", из которого вылетают жители Газы на лечение

Хуситы
Израиль
время публикации: 07 мая 2025 г., 22:09 | последнее обновление: 07 мая 2025 г., 22:09
Хуситы заявили, что целились по аэропорту "Рамон", из которого вылетают жители Газы на лечение
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Телеканал "Аль-Масира" распространил заявление хуситов, в котором говорится об успешной атаке с помощью двух БПЛА на аэропорт "Рамон" возле Эйлата. Ни один из беспилотников не долетел до цели.

Из аэропорта, который намеревались атаковать хуситы, вылетают на лечение за границей жители сектора Газы.

Кроме того, боевики движения "Ансар Аллах" в среду, 7 мая, осуществили запуск баллистической ракеты в сторону Израиля. Ракета была перехвачена над Саудовской Аравией. Тем не менее, хуситы утверждают, что они успешно атаковали военную цель в "оккупированном Яффо" (Тель-Авиве).

Ближний Восток
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