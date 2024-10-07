Халид Машаль в речи, посвященной 7 октября, заявил о стратегической победе ХАМАСа

Лидер ХАМАСа за рубежом Халид Машаль выступил с обращением, посвященном первой годовщине нападения этой террористической группировки на Израиль. По его словам, "Потоп аль-Аксы" стал стратегической победой оси сопротивления.

Он призвал другие мусульманские страны присоединиться к "джихаду" против Израиля, а также к наращиванию политической изоляции Израиля и преследованию его в международных юридических инстанциях. Он отметил, что одна страна за другой отказывается от военных поставок "сионистам".

Машаль подчеркнул: через год после начала военных действий израильской армии все еще не удалось установить полный контроль над сектором Газы. "Потоп аль-Аксы останется черным пятном в истории сионистского образования, предвестником его скорого падения", – сказал он.

Главарь террористов отметил, что миллионы жителей западных стран участвуют в антиизраильских демонстрациях и сражаются против "оккупации" в социальных сетях, собирают гуманитарную помощь. "Это свидетельствует об изменении глобального общественного мнения в нашу пользу", – заявил лидер ХАМАСа.

По его словам, потери палестинского народа, какими бы болезненными они ни были, приближают освобождение Иерусалима, в то время как противнику нанесено стратегическое поражение, приблизившее конец "сионистского проекта".