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Ближний Восток

Слухи о взрывах в районе реактора около Исфахана. Опровержение иранских ПВО

время публикации: 08 октября 2024 г., 05:13 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 05:21
Слухи о взрывах в районе реактора около Исфахана. Опровержение иранских ПВО
AP Photo/Vahid Salemi

В ночь на 8 октября стали распространяться слухи о взрывах рядом с ядерным исследовательским реактором около Исфахана, в центре Ирана.

Однако командование базы ПВО "Хатам аль-Анбия" (рядом с Исфаханом) опровергает сообщения о взрывах.

Официальных подтверждений информации о взрывах со стороны Ирана не поступало.

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