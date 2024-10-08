Слухи о взрывах в районе реактора около Исфахана. Опровержение иранских ПВО
время публикации: 08 октября 2024 г., 05:13 | последнее обновление: 08 октября 2024 г., 05:21
В ночь на 8 октября стали распространяться слухи о взрывах рядом с ядерным исследовательским реактором около Исфахана, в центре Ирана.
Однако командование базы ПВО "Хатам аль-Анбия" (рядом с Исфаханом) опровергает сообщения о взрывах.
Официальных подтверждений информации о взрывах со стороны Ирана не поступало.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 октября 2024