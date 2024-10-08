Слухи о взрывах в районе реактора около Исфахана. Опровержение иранских ПВО

В ночь на 8 октября стали распространяться слухи о взрывах рядом с ядерным исследовательским реактором около Исфахана, в центре Ирана.

Однако командование базы ПВО "Хатам аль-Анбия" (рядом с Исфаханом) опровергает сообщения о взрывах.

Официальных подтверждений информации о взрывах со стороны Ирана не поступало.