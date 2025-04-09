После публикаций о контрабанде оружия Ливан усиливает контроль в порту Бейрута

Ливанский телеканал "Аль-Джадид" передал, что премьер-министр Ливана Наваф Салам поручил министру общественных работ и транспорта Фаизу Расмани проверить опубликованную в СМИ информацию о том, что "Хизбалла" использует порт Бейрута для контрабанды оружия.

Наваф Салам поручил службе безопасности ужесточить досмотр грузов в порту и в особенности прибывающих в страну контейнеров.

При этом источники в правительстве Ливана утверждают, что Бейрут не получал предупреждений от иностранных государств о подозрительной деятельности в порту и считают, что сообщения об использовании морского порта для контрабанды оружия основано на "беспочвенных слухах

Ранее в арабских СМИ появились сообщения о том, что после отказа ливанских властей принимать самолеты из Ирана, на которых "Корпус стражей исламской революции" пытается переправить деньги и другие грузы шиитской террористической организации "Хизбалла", Тегеран прилагает усилия для поиска альтернативных путей поставок. По информации "Аль-Хадат", начальник военного подразделения специального назначения КСИР "Кудс" Уафик Сафа сумел восстановить контроль "Хизбаллы" над морским портом Бейрута. Согласно этому источнику, "Хизбалла" свободно действует в порту через своих агентов в таможенной службе и администрации порта. Издание сообщает со ссылкой на источник в западной разведке, что КСИР обеспечивает операции по морской контрабанде напрямую в Ливан или с использованием стран-посредников.