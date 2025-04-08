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Ближний Восток

Армия США нанесла новые удары по Ходейде, хуситы сообщают о погибших и раненых

США
Хуситы
время публикации: 08 апреля 2025 г., 21:03 | последнее обновление: 08 апреля 2025 г., 21:03
Армия США нанесла новые удары по Ходейде, хуситы сообщают о погибших и раненых
CENTCOM

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что армия США нанесла новые авиаудары по целям в Йемене.

Хуситы утверждают, что под удар попал квартал Мукбиль города Ходейда. Согласно предварительным данным, в результате атаки убиты четыре человека и не менее 13 пострадали. Спасатели службы гражданской обороны продолжают разбор завалов.

Несколькими часами ранее ВС США нанесли авиаудары по целям в провинции Амран, на северо-западе Йемена. Сайт yemenonline написал, что в результате одного из недавних ударов по целям в Йемене был убит высокопоставленный чиновник в разведывательной службе хуситов Абдул Насер аль-Камали.

Ближний Восток
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