Индонезия объявила, что готова временно принять пострадавших от войны жителей Газы

Президент Индонезии Прабово Субианто объявил о готовности его страны предоставить временное убежище для пострадавших от войны жителей сектора Газы.

«Мы готовы принять раненых, и готовы прислать самолеты для их транспортировки. По нашим оценкам, на первом этапе это будет около 1000 человек», - заявил Субианто, подчеркнув, что приоритет будет отдаваться «раненым палестинцам и осиротевшим детям», и что эвакуированные пробудут в Индонезии «до своего восстановления и до тех пор, пока их возвращение не станет безопасным».

По словам Субианто, он велел министру иностранных дел Индонезии обсудить с палестинским руководством и «другими сторонами в регионе» процедуру эвакуации.

Заявление было сделано перед вылетом индонезийского лидера на Ближний Восток, где он посетит ОАЭ, Египет, Катар, Иорданию, а Турции выступит перед парламентом страны.