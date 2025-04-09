Reuters: "Хизбалла" готова обсудить вопрос разоружения при условии вывода сил ЦАХАЛа из Ливана

Агентство Reuters цитирует высокопоставленный источник в "Хизбалле", который заявил, что группировка готова обсудить с президентом Ливана вопрос разоружения при условии вывода израильских войск из Ливана.

При этом Reuters со ссылкой на три источника в политической системе Ливана сообщает, что поддерживаемый США президент Жозеф Аун, обещавший при вступлении в должность установить государственную монополию на покупку и ношение оружия, намерен в ближайшее время начать переговоры с "Хизбаллой" о ее военном арсенале.

В сообщении Reuters отмечается, что пресс-служба "Хизбаллы" проигнорировала просьбу прокомментировать ситуацию. Также агентству не удалось получить комментарии от офиса президента Ливана.