New York Times: Израиль в ожидании атаки, видимо, "Хизбалла" нанесет первый удар, затем – Иран

Израиль продолжает готовиться к массированным ударам со стороны "Хизбаллы" и Ирана. Власти рекомендуют запасаться водой и продуктами, администрации больниц планируют переводить пациентов на подземные этажи, а поисково-спасательные команды находятся в состоянии повышенной готовности в крупных городах, пишет The New York Times.

Авторы публикации Ронен Бергман, Аарон Боксерман и Адам Разгон упоминают об угрозах со стороны Хасана Насраллы, поклявшегося отомстить за ликвидацию в Бейруте его военного советника и ближайшего помощника Фуада Шукра, и об угрозах со стороны иранского руководства после того, как в Тегеране был ликвидирован главарь ХАМАСа Исмаил Ханийя. Но никаких новых данных не приводится. Несмотря на то, что среди авторов значится один из ведущих специалистов по разведке на Ближнем Востоке Ронен Бергман, в статье NYT отмечается, что разведданные по данному вопросу "были скудными и часто менялись". Два израильских чиновника и высокопоставленный представитель западной разведки, говорившие на условиях анонимности, заявили, что, судя по последней информации, "Хизбалла", скорее всего, нанесет первый удар, а уже затем последует удар со стороны Ирана. По всей видимости, действия Ирана будут зависеть от последствий атаки "Хизбаллы" и от того, как на нее отреагирует Израиль.

В остальном публикация NYT никакой новой информации не содержит.

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