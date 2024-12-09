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Ближний Восток

В Сирии назначен глава переходного правительства

Сирия
время публикации: 09 декабря 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 09 декабря 2024 г., 19:58
В Сирии назначен глава переходного правительства
AP Photo/Alexander Zemlianichenko

В понедельник, 9 декабря, сирийская оппозиция назначила главой переходного правительства 40-летнего Мухаммеда аль-Башира, ранее возглавлявшего "правительство спасения" в Идлибе.

Телеканал "Аль-Хурра" со ссылкой на свой источник в Дамаске сообщил, что его кандидатура была утверждена на встрече лидера организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммада аль-Джулани и премьер-министра в правительстве Асада Мухаммада Гази аль-Джалали.

Аль-Джалали поручено управление работой государственными учреждениями и службами до создания нового правительства.

Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 году. В январе 2024 года был назначен главой так называемого "Сирийского правительства спасения", которое было сформировано "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе.

Ближний Восток
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