В Сирии назначен глава переходного правительства

В понедельник, 9 декабря, сирийская оппозиция назначила главой переходного правительства 40-летнего Мухаммеда аль-Башира, ранее возглавлявшего "правительство спасения" в Идлибе.

Телеканал "Аль-Хурра" со ссылкой на свой источник в Дамаске сообщил, что его кандидатура была утверждена на встрече лидера организации "Хайят Тахрир аш-Шам" Абу Мухаммада аль-Джулани и премьер-министра в правительстве Асада Мухаммада Гази аль-Джалали.

Аль-Джалали поручено управление работой государственными учреждениями и службами до создания нового правительства.

Мухаммед аль-Башир родился в провинции Идлиб в 1983 году. В январе 2024 года был назначен главой так называемого "Сирийского правительства спасения", которое было сформировано "Хайят Тахрир аш-Шам" в Идлибе.