Режим Асада пал, битва за Сирию только начинается

Партия "Баас" правила Сирией больше шестидесяти лет и была свергнута за десять дней, когда казалось, что сирийский режим уже пережил самые страшные для себя времена. Что будет с Сирией дальше, точно не знает сейчас никто, но борьба за власть и влияние в этой стране уже началась – как среди внутренних игроков, так и среди внешних.

Автор публикации: Марианна Беленькая

Почему так быстро пал Асад

Цифра "восемь" стала роковой в истории Сирии. 8 марта 1963 года к власти в стране пришла Партия арабского социалистического возрождения ("Баас"). 8 декабря 2024 года режим "Баас" пал. Почти все это время – с 1971 года – во главе Сирии была семья Асадов, сначала Хафез Асад, а последние 24 года его сын Башар.

В воскресенье стало известно, что Башар Асад бежал из Сирии в Россию, где ему предоставили убежище по "гуманитарным соображениям". Причем, судя по публикациям в СМИ, бегство состоялось в тайне от членов сирийского правительства, представители которого практически сразу выразили готовность сотрудничество с новыми властями – вооруженной оппозицией во главе с "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая числится в списках террористических организаций США, РФ, Турции и еще некоторых стран, и другими силами оппозиции.

Напомним, что наступление антиасадовских сил началось 27 ноября. И менее чем за две недели они захватили власть в стране, получив карт-бланш от большинства внешних игроков, которые так или иначе влияют на Сирию. Союзники Асада в лице России и Ирана попытались оказать ему помощь, но их ресурсы изначально были ограничены в силу внешних обстоятельств (война в Украине и потери проиранских сил в Ливане и Сирии в результате войны с Израилем). Кроме того, очень быстро выяснилось, что помогать особо некому. Сирийская армия рассыпалась на глазах.

"Элементом неожиданности была слабость сирийской армии и скорость развития событий", – сказал в воскресенье в интервью иранскому ТВ глава МИД Ирана Аббас Арагчи. По его словам, Тегеран передал Дамаску информацию о готовящемся наступлении, "но у сирийской армии не было мотивации для сопротивления".

Все это разительно отличается от событий в начале сирийского конфликта в 2011-2012 годах. Да, и тогда сирийская армия не блистала, но противостоящие ей силы также в большинстве своем не были закалены в боях. Население было расколото и многие если и не питали большой любви к режиму Асада, то опасались вооруженных боевиков, значительная часть из которых очень быстро стала действовать под лозунгами джихада и борьбы с неверными. Ливанской "Хизбалле" и другим проиранским силам, которые одни из первых пришли на помощь Асаду, было на кого опираться, хотя сирийская армия в результате потерь в боях и дезертирства за первые два года конфликта сократилась, по подсчетам экспертов, примерно в два раза. Но все же она тогда еще продолжала воевать. Были также сформированы разного рода народные ополчения, которые в основном содержались на деньги сирийских бизнесменов.

С тех пор многое изменилось. Сирийская армия сверху до низу была пронизана коррупцией, собственно, как и вся страна. Воровали всё. Несколько образцовых подразделений не меняли ситуацию. Сирийские власти стали слишком полагаться на Россию и Иран и ничего не делали для собственных граждан, включая семьи военных, которые в основном жили в нищете, за некоторыми исключениями. Никто не хотел умирать за Асада.

В итоге Асад стал для Сирии прошлым. Вопрос, каким будет будущее.

Планы победителей

"Будущее принадлежит нам", – заявил в воскресенье глава ХТШ Ахмад аш-Шараа, известный под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Джулани. Его заявление транслировалось по государственному сирийскому ТВ после бегства Башара Асада из Дамаска и входа оппозиционных сил в сирийскую столицу.

Через несколько часов после этого лидер ХТШ сам прибыл в Дамаск и посетил мечеть Омейядов, дав понять всем и каждому – он здесь власть. В Дамаске был установлен комендантский час, вооруженным силам запретили приближаться к государственным учреждениям. Аш-Шараа также объявил, что до формирования переходного правительства весь государственный аппарат останется под управлением асадовского премьер-министра Мухаммада Рази аль-Джалали, который выразил готовность сотрудничать с новыми властями, как и некоторые другие министры, в том числе министр юстиции. А вот про остальной силовой блок пока ничего не известно. В любом случае порядок на улицах пока обеспечивают боевики ХТШ и их союзники.

Одновременно в арабских СМИ появились слухи, что аш-Шараа уже выбрал человека, который возглавит переходный орган власти. Звучит несколько имен.

Первый в списке – 58-летний Риад Хиджаб. Это один из самых высокопоставленных политиков, перешедших на сторону оппозиционных сил в начале сирийских протестов. В 2011 году он был губернатором Латакии, затем стал министром сельского хозяйства и в 2012 году недолгое время возглавлял правительство Сирии. После того, как его отправили в отставку, бежал из страны. В 2016 году возглавлял делегацию оппозиции на переговорах в Женеве, но быстро разочаровался в происходящем. С тех почти Хиджаб очень редко появлялся в СМИ, но после начала наступления антиасадовских сил призвал всех внешних игроков, кто когда-либо поддерживал сирийские власти, пересмотреть свою позицию.

Практически равнозначная фигура – 77-летний Асаад Мустафа, занимавший разные высокие должности еще при Асаде-старшем, в том числе он был губернатором Хамы в 1985 году. Мустафа также быстро перешел на сторону оппозиции и первое время был достаточно активен, но потом отошел на задний план.

Третье имя – 64-летний Ахмад Муаз аль-Хатиб. Человек, которого называют имамом сирийской оппозиции. Запомнился своими проповедями и призывами к протестам в 2011 году. И именно он первым возглавил Национальную коалицию оппозиционных и революционных сил (НКОРС), созданную в 2012 году в Дохе.

НКОРС объединила самые разные оппозиционные силы фактических из всех регионов Сирии. Военной опорой коалиции стала Сирийская свободная армия (ССА). С тех пор ССА и НКОРС претерпели множество изменений, но смогли дожить до "революции 8 декабря", контролируя при поддержке Турции часть районов на севере Сирии. НКОРС все это время играла роль законодательного органа оппозиции, а исполнительные функции были отданы "временному правительству", которое при поддержке Турции пыталось управлять жизнью в отведенных им районах. Но определяющей силой там была и осталась Сирийская национальная армия, созданная в 2017 году путем слияния около 30 группировок ССА. Позднее к ним присоединилась часть исламистских группировок из Идлиба и других районов Сирии, которые Асад к 2018 году смог вернуть под свой контроль.

Периодически все эти группировки вступали в конфликты между собой и с "Хайят Тахрир аш-Шам". Однако в ходе последнего наступления ХТШ и СНА решили оставить разногласия и действовать вместе. Впрочем, это не означает, что в дальнейшем между ними не возникнет конфликтов. Неясно пока и как будут взаимодействовать НКОРС и "временное правительство" с ХТШ и его "Правительством спасения", которое до последнего момента управляло Идлибом.

Стоит отметить, что представители НКОРС все эти годы были частью "астанинского процесса", участвовали в проводившихся под эгидой России, Турции и Ирана переговорах, а также стали частью созданного этой "тройкой" и одобренного СБ ООН Конституционного комитета, который должен был определить политическое устройство Сирии. В то же время ХТШ, имевшая ярлык террористической организации, оставалась за пределами этого процесса. Но сейчас с ХТШ придется считаться.

То, что такой настрой есть, подтверждают слова действующего главы НКОРС и сопредседателя Конституционного комитета от оппозиции Хади аль-Бахры, чье имя также есть среди претендентов на пост переходного премьера.

Аль-Бахра считает, что именно НКОРС должно быть поручено формирование переходного правительства, которое будет исполнять роль президента до принятия новой конституции. При этом он предполагает, что НКОРС будет расширена за счет добавления "новых элементов оппозиции". Об этом аль-Бахра сказал беседе с корреспондентом издания The Middle East Eye (MEE). По всей видимости, он имел в виду ХТШ.

По словам аль-Бахра, сказанным Reuters, переходный период в Сирии должен составить 18 месяцев, шесть из них уйдет на разработку конституции, которая потребует утверждения на референдуме. Следующим этапом станут выборы – парламентские и/или президентские, в зависимости от того, какой строй будет в стране.

Теперь осталось дело за малым – чтобы все договорились. Сценарий продолжения гражданской войны при всех красивых словах никто не исключает. Более того, гражданская война и не прекращалась. После падения режима Асада главное вооруженное противостояние разворачивается между СНА и курдскими отрядами самообороны YPG – главной ударной составляющей "Сил демократической Сирии" (SDF). Последние контролируют около 25% территории страны на севере и северо-востоке и находятся под опекой США. Анкара обвиняет YPG в связях с Рабочей партией Курдистана, которую она относит к террористам. За последние годы Турция при помощи СНА провела несколько военных операций на севере Сирии в надежде потеснить курдов и создать там буферную зону. Но каждый раз Турции приходилось останавливаться и договариваться с США и Россией. Теперь хотя бы временно у Анкары развязаны руки, и она вовсю пользуется ситуацией с помощью лояльной вооруженной оппозиции и теснит курдов. Идет битва и на дипломатическом фронте.

В разговоре с MEE аль-Бахра призвал SDF разорвать связm с РПК. Он также напомнил, что SDF "не поддерживала четко сирийскую революцию" и во многих случаях вставала на сторону правительства Асада. Т.е. SDF явно пытаются или оставить за рамками переговоров или показать им их место, что последним естественно не нравится. Однако считаться с ними все равно придется – и из-за объема контролируемой территории, и из-за поддержки курдов со стороны США. Тем более ХТШ, в отличие от СНА, общий язык с курдами находить умеет. Да и вообще проявляет чудеса гибкости.

Новый имидж ХТШ и ее главы

В последние годы ХТШ всячески пытается избавиться от ярлыка "террористической организации". Напомним, что группировка была создана в 2011 году в качестве сирийского филиала "Исламского государства Ирака". Однако Абу Мухаммад аль-Джулани в итоге присягнул не ИГ, а "Аль-Каиде". Правда ненадолго. Спустя несколько лет аль-Джулани заявил, что его группировка все связи с "Аль-Каидой" разорвала. В 2021 году в интервью телеканалу PBS аль-Джулани сообщил, что отказался от "глобального джихада" и сосредоточился исключительно на "свержении режима сирийского президента Башара Асада и установлении исламского правления в Сирии". Тогда же эксперты заметили, как разительно изменился облик аль-Джулани между его первым интервью "Аль-Джазире" в 2013 году и интервью американскому телеканалу – от типичного боевика-джихадиста до командира вооруженной оппозиции. Не зря про него говорят, что аль-Джулани умеет виртуозно адаптироваться к обстоятельствам и меняться. Это то, чего был абсолютно лишен Асад. И потому проиграл в тот момент, когда большинство стран отказалось от мысли о свержении его режима.

Аль-Джулани свою гибкость не скрывает. Напротив, подчеркивает.

"У двадцатилетнего человека будет другая личность, чем у тридцатилетнего или сорокалетнего, и уж точно не у пятидесятилетнего. Такова человеческая природа", – сказал он в первом за три года интервью. Оно было дано американскому телеканалу CNN с явным прицелом на зрителя в США и администрацию в Белом доме – уходящую и будущую.

За информацию об аль-Джулани США когда-то обещали $10 млн, теперь они готовы к диалогу с ним и обдумывают возможность вычеркнуть ХТШ из списков террористов. Об этом заявил в воскресенье журналистам на спецбрифинге американский чиновник высокого ранга. По его словам,

позиция США зависит от того, будут ли реализованы некоторые из обещаний и заявлений ХТШ. Пока в Вашингтоне считают, что группировка действует правильно. Это относится и к ее готовности сохранять сирийские государственные институты, а также обещаниям не сотрудничать с ИГ и не преследовать гражданское население вне зависимости от национальности и вероисповедания.

"Никто не имеет права стирать другую группу. Эти секты сосуществовали в данном регионе сотни лет, и никто не имеет права их уничтожать", – сказал CNN аль-Джулани, признав, что раньше случалось всякое.

Пока доверия его словам в Сирии не так много, учитывая, что в Идлибе под управлением ХТШ хватало репрессий. Кроме того, в рядах ХТШ и других группировок воюют самые разные силы, в том числе и наемники из других стран, которые могут не подчиниться приказу. Но аль-Джулани старается сделать все, чтобы предстать перед внешним миром другим человеком. Не случайно в интервью CNN он впервые назвал свое настоящее имя – Ахмад аш-Шараа, отделяя прошлое от настоящего.

Настрой внешних игроков

Несмотря на то, что снятие лейбла "террорист" с ХТШ пока под вопросом, США намерены контактировать с группировкой ради сохранения своих интересов в Сирии. В частности, Вашингтон (по крайней мере действующая администрация) хочет оставить себе базы, чтобы продолжать контролировать Иран, а также защищать курдов и продолжать бороться с "Исламским государством". В день падения режима Асада Центральное военное командование США отчиталось, что американские военные нанесли удары по 75 целям в Сирии, в том числе по лагерям ИГ. Это было сделано для того, чтобы группировка даже не пыталась восстановить свои позиции в Сирии, пользуясь периодом безвластия. Прошлый опыт все учли.

В то же время лидер ХТШ в интервью CNN выразил надежду, что иностранные войска покинут Сирию. По его словам, после падения режима, в этом не будет никакой необходимости.

Однако пока никто из внешних игроков из Сирии уходить не собирается. Согласно, сообщениям СМИ, Сирию покинули в основном только некоторые проиранские группировки и иранские военные советники. Собственно они – прямой враг для антиасадовских сил и не захотели оставаться под ударом.

Сомнительно, что из Сирии уйдут турецкие военные, особенно когда не решен вопрос с курдами. Не уходит и Россия. "Российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Надеемся на продолжение политического диалога во имя интересов сирийского народа и развития двусторонних отношений между Россией и Сирией", – заявил в воскресенье ТАСС источник в Кремле. Собственно, и раньше "Правительство спасения" ХТШ давало понять Москве и Ирану, что готова учитывать их интересы и сотрудничать, если они не будут держаться за Асада. И они в итоге отступили. Вопрос, что им удастся сохранить.

Ирану особенно трудно, учитывая, что его прокси буквально превратили многие сирийские районы в свои, заняв землю и дома, которые принадлежали раньше сирийцам, скупили бизнесы и т.д. Скорее всего, это все потеряно, как и возможность использовать Сирию для переброски оружия ливанской "Хизбалле". От этого все в регионе явно вздохнут свободнее. И первым вместе с Сирией это сделает Ливан, который годами страдал от попыток режима Асада, а также режима иранских аятолл, вмешиваться в свои дела. Баланс сил в Ливане может сильно поменяться.

Но торопиться списывать Иран со счета не стоит. Он, как и все в регионе, умеет выжидать. Пока же иранские власти активно пытаются объяснить собственному населению, почему они потеряли Сирию, в которую были вложены огромные средства. И здесь в Тегеране не оригинальны – вся вина возлагается на Башара Асада, который не следовал "иранским советам".

В Москве на высоком уровне на Асада вслух не жалуются, к тому же его пришлось приютить. Главная задача России – сохранить базы и хоть какое-то влияние на ситуацию в Сирии и в регионе. Пусть не так как раньше – но что-то возможно.

Во-первых, у России есть право вето в СБ ООН, а это в некоторых случаях действенный инструмент, особенно, если речь идет о гуманитарной помощи и легитимизации власти. Во-вторых, ХТШ и каким-либо другим силам в Сирии вряд ли захочется складывать яйца в одну корзину, делая ставку только на Турцию или Запад. В-третьих, у Москвы пока сохраняются хорошие отношения с арабскими странами, многие из которых совсем не рады усилению позиций Турции, к тому же есть те, кто настороженно относится к ХТШ. Например, ОАЭ – очень близкая России страна. Своя игра у Иордании. Близкие ей группировки оппозиции из южных районов Сирии вошли в Дамаск раньше ХТШ и СНА и будут явно претендовать на дивиденды. В-четвертых, многое зависит от того, как поведет себя Дональд Трамп – будет ли сильно вмешиваться в ситуацию в Сирии. Пока он декларирует, что "лезть не надо", но это не значит, что так и будет. В-пятых, Анкаре также нужны контакты с Москвой, учитывая, что в любой момент ситуация в Сирии может выйти из-под контроля. Как утверждает Reuters, Турция знала о подготовке наступления на Дамаск за полгода и одобрила его, но инициатива и планы были ХТШ. Ставший слишком сильным подопечный, тем более не самый лояльный Анкаре – это опасно. И здесь не стоит забывать, что у Москвы все эти годы были контакты с сирийской оппозицией, с кем-то очень вынужденные, а с кем-то, напротив, тесные. И это тоже будет учтено в общем пасьянсе.

И, наконец, израильский фактор. Пока все взгляды были устремлены на Дамаск, Израиль укреплял границу, войдя в буферную зону между своей и сирийской территорией. Была занята часть сирийских Голанских высот. Кроме того, Израиль продолжает наносить удары по военным объектам в Сирии, чтобы арсеналы не попали в руки кого бы то ни было. Хотя за время сирийского конфликта Израиль не раз контактировал с вооруженной сирийской оппозицией, но прежде всего с теми, кто находился в районе израильской и иорданской границ, т.е. на юге Сирии. Исламисты из Идлиба и ХТШ – это другое.

Не стоит забывать, что Ахмад аш-Шараа взял себе псевдоним аль-Джулани (Голанский) не случайно. Его отец – выходец с занятой Израилем части Голанских высот и был вынужден покинуть свой дом. Такое на Ближнем Востоке помнят долго. Кроме того, известно, что воевать в Ирак с американцами после падения режима Саддама Хусейна юный аш-Шараа отправился под впечатлением второй палестинской интифады 2000 года и терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Эти два события изменили мировоззрение студента-медика. Сейчас аш-Шараа стал прагматичнее, но это не значит, что он внезапно превратится в друга Израиля.

Еще один сложный для Израиля момент – курды, которых израильтяне поддерживают, как и американцы. Если курдов начнут серьезно теснить, встанет вопрос о помощи. И здесь следует помнить о сложных отношениях Израиля с Турцией и лично президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. "Минус Иран" для Израиля хорошо, а вот "плюс Турция" – вопрос. Но слишком влезать в курдско-турецкое противостояние израильтяне вряд ли захотят. Особенно учитывая устремления Эрдогана быть активным в решении палестино-израильского вопроса. Но, опять же, многое зависит от того, как будут развиваться отношения между Анкарой и Вашингтоном.

Так что битва за Сирию только начинается. Да и сама Сирия, хоть и избавилась от Асада, по-прежнему балансирует между тем, чтобы продолжить катиться в пропасть и тем, чтобы попытаться восстановить нормальную жизнь.