Кому нужна независимость в Сирии? Роль Израиля. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

В этом выпуске: может ли Израиль сыграть ключевую роль в создании курдского и друзского государств в Сирии, и почему эти процессы так сложны.

Почему создание курдского государства в Сирии столкнется с многочисленными препятствиями?

Как сирийские друзы и их связи с Израилем влияют на политическую ситуацию в регионе?

Что может предпринять Израиль для поддержки этих этнических общин, и какие политические и военные последствия это может иметь?

Курды, разделённые между четырьмя странами и имеющие серьёзные внутренние разногласия, сталкиваются с трудностями на пути к независимости. Сирийские друзы, несмотря на свою близость к Израилю, не стремятся к сепаратизму, что осложняет их поддержку. Роль Израиля в этих процессах и его взаимодействие с Америкой могут стать решающими для будущего региона.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".