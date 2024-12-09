Представитель "Хизбаллы" впервые прокомментировал свержение Асада

Депутат ливанского парламента Хасан Фадлалла стал первым представителем группировки "Хизбалла", прокомментировавшим свержение Башара Асада. Он назвал события в Сирии значительным и опасным преобразованием.

"Для того, чтобы оценить происшедшее, понять, как и почему это произошло, необходим анализ, а анализом не занимаются перед микрофонами", – цитирует "Аль-Арабия" парламентария, в прошлом возглавлявшего новостную редакцию канала "Аль-Манар", рупора "Хизбаллы".

На протяжении нескольких лет "Хизбалла" сражались в Сирии на стороне Асада. Конфронтация с Израилем заставило командование отозвать боевиков в Ливан, где группировка потерпела поражение, после которого оказалась неспособна оказать помощь своему союзнику.