x
09 февраля 2025
|
последняя новость: 10:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 февраля 2025
|
09 февраля 2025
|
последняя новость: 10:48
09 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

После интервью Нетаниягу Саудовская Аравия заявила о недопустимости переселения палестинцев

Газа
Саудовская Аравия
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 февраля 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 10:04
После интервью Нетаниягу Саудовская Аравия заявила о недопустимости переселения палестинцев
AP Photo/Hadi Mizban

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с новым заявлением о недопустимости выселения палестинцев с их земель. В нем отмечается: подобную позицию разделяют и другие "братские страны" – то есть умеренные арабские государства.

Причиной заявления стали слова, сказанные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в ходе интервью 14-му телеканалу. После того как интервьюер ошибочно назвал палестинское государство саудовским, Нетаниягу сказал: возможно, Саудовской Аравии стоило бы приютить палестинское государство на своей территории.

"Подобные предложения призваны отвлечь внимание мирового сообщества от продолжающихся преступлений израильских оккупантов против наших палестинских братьев в Газе, против которых проводится этническая чистка", – говорится в заявлении.

Отметим: в тексте не упоминаются напрямую ни Нетаниягу, ни президент США Дональд Трамп, который первым выступил с предложением о переселении жителей сектора Газы. Трамп высказался за переселение в Иорданию или Египет. Идея в категорической форме была отвергнута арабскими странами.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 февраля 2025

Каир отверг "план Трампа" по Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 февраля 2025

Глава МИД Испании заявил о неготовности принять беженцев из Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 февраля 2025

Трамп: Газа может стать "Ривьерой Ближнего Востока", США возьмут территорию под свой контроль