После интервью Нетаниягу Саудовская Аравия заявила о недопустимости переселения палестинцев

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии выступило с новым заявлением о недопустимости выселения палестинцев с их земель. В нем отмечается: подобную позицию разделяют и другие "братские страны" – то есть умеренные арабские государства.

Причиной заявления стали слова, сказанные премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в ходе интервью 14-му телеканалу. После того как интервьюер ошибочно назвал палестинское государство саудовским, Нетаниягу сказал: возможно, Саудовской Аравии стоило бы приютить палестинское государство на своей территории.

"Подобные предложения призваны отвлечь внимание мирового сообщества от продолжающихся преступлений израильских оккупантов против наших палестинских братьев в Газе, против которых проводится этническая чистка", – говорится в заявлении.

Отметим: в тексте не упоминаются напрямую ни Нетаниягу, ни президент США Дональд Трамп, который первым выступил с предложением о переселении жителей сектора Газы. Трамп высказался за переселение в Иорданию или Египет. Идея в категорической форме была отвергнута арабскими странами.