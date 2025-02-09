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Ближний Восток

Израильская делегация прибыла в столицу Катара

Газа
Катар
Заложники
время публикации: 09 февраля 2025 г., 06:18 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 06:24
Израильская делегация прибыла в столицу Катара
AP Photo/Martin Meissner

В ночь на 9 февраля в Доху, столицу Катара, прибыла израильская делегация. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял, что в Дохе на этом этапе будут обсуждаться "технические детали" соглашения с ХАМАСом.

В состав делегации были внесены изменения: к ней присоединился заместитель главы ШАБАКа.

"По возвращении из США глава правительства созовет кабинет министров по вопросам политики и безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу соглашения, который определит дальнейшие переговоры", – было сказано в сообщении канцелярии Нетаниягу.

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