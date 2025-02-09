Израильская делегация прибыла в столицу Катара

В ночь на 9 февраля в Доху, столицу Катара, прибыла израильская делегация. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявлял, что в Дохе на этом этапе будут обсуждаться "технические детали" соглашения с ХАМАСом.

В состав делегации были внесены изменения: к ней присоединился заместитель главы ШАБАКа.

"По возвращении из США глава правительства созовет кабинет министров по вопросам политики и безопасности для обсуждения позиции Израиля по второму этапу соглашения, который определит дальнейшие переговоры", – было сказано в сообщении канцелярии Нетаниягу.