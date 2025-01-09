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Ближний Восток

Иранский генерал: "Мы потерпели серьезное стратегическое поражение в Сирии"

Иран
Война с "Хизбаллой"
Сирия
время публикации: 09 января 2025 г., 00:57 | последнее обновление: 09 января 2025 г., 01:22
Иранский генерал: "Мы потерпели серьезное стратегическое поражение в Сирии"
AP Photo/Hussein Malla

Базирующийся в Женеве сайт Abdi Media опубликовал аудиозапись речи, произнесенной на прошлой неделе иранским генералом Бехрузом Эсбати в Тегеране, в которой он говорит о стратегическом поражении Ирана в Сирии.

Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (IRGC) Бехруз Эсбати рассказал, что в течение нескольких месяцев, предшествовавших падению режима Башара Асада, отношения между Тегераном и Дамаском оставались напряженными из-за отказа сирийского лидера открыть после атаки ХАМАСа 7 октября фронт против Израиля.

Генерал Эсбати обвинил Россию в том, что она вводила Иран в заблуждение, заявляя, что российские самолеты наносят удары по повстанцам в Сирии, хотя на самом деле бомбы сбрасывались на пустыри. Он также заявил, что в прошлом году, когда Израиль наносил удары по связанным с Ираном объектам в Сирии, Россия "отключала радары", фактически способствуя израильским атакам.

Генерал Эсбати заявил, что Иран продолжит действовать на территории Сирии и ищет способы вербовки повстанцев в Сирии.

Международные СМИ, в том числе израильские, обратили внимание на эту аудиозапись благодаря публикации в New York Times. Издание пишет, что речь генерала ошеломила иранцев не только из-за ее прямолинейности, но и из-за положения, которое занимает оратор. Бехруз Эсбати отвечает за так называемое сирийское направление, координацию действий с министерством обороны Сирии и российскими военными.

Ближний Восток
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