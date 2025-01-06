США смягчили антисирийские санкции

Министерство финансов США сообщило о смягчении санкций, которые были введены против Сирии в период правления президента Башара Асада, свергнутого 8 декабря 2024 года.

В документе отмечается, что жестокость режима Асада к собственным гражданам, поддержка им террора и вклад в дестабилизацию ситуации в регионе стали основанием для введения жестких санкций. Однако, учитывая чрезвычайные обстоятельства, и чтобы поддержать сирийцев в стремлении к лучшему будущему, было принято решение о послаблениях.

Минфин разрешает сделки с сирийскими государственными структурами, начавшиеся после 8 декабря 2024 года. Кроме того, послабления затрагивают операции, связанные с поставками нефти, воды, природного газа и электричества внутри Сирии, а также переводы личных средств.

Однако любые операции, проводимые в интересах правительств России или Ирана, а также поставки товаров, технологий, программного обеспечения, финансов и услуг российского или иранского происхождения, остаются под запретом.

Также подчеркивается, что под действием санкций остаются Башар Асад и его сподвижники, правительство Сирии, сирийский Центробанк, а также группировка "Хайят Тахрир аш-Шам". Именно боевики ХТШ и свергли режим Асада.