x
01 января 2025
|
последняя новость: 15:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 января 2025
|
01 января 2025
|
последняя новость: 15:45
01 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Глубокий слой": операция по уничтожению подземного иранского ракетного завода в Сирии

Иран
Война с "Хизбаллой"
Наземная операция
Сирия
Хизбалла
время публикации: 01 января 2025 г., 15:01 | последнее обновление: 01 января 2025 г., 15:11
"Глубокий слой": операция по уничтожению подземного иранского ракетного завода в Сирии
AP Photo/Pavel Golovkin

Израиль взял на себя ответственность за рейд по уничтожению подземного иранского оружейного объекта в районе Масьяф в сирийской провинции Хама, где производились высокоточные ракеты для "Хизбаллы".

Операция была осуществлена в сентябре прошлого года и приписывалась Израилю, однако до сегодняшнего дня еврейское государство не заявляло о своей ответственности за нее.

Операция под кодовым названием "Ровед Амок" – "Глубокий слой" – была осуществлена бойцами подразделения "Шальдаг" ВВС ЦАХАЛа. Во время операции бойцы коммандос спустились с вертолетов и провели рейд на Центр научных исследований, расположенный в районе Масьяф – всего в 200 километрах к северу от Израиля и всего в 30 километрах от западного побережья Сирии.

Во время рейда израильские коммандос изъяли документы и другие материалы в Центре научных исследований, после чего заложили взрывчатку для уничтожения подземного оружейного объекта. Подземный объект, где производилось высокоточное оружие для "Хизбаллы", был размещен в горной местности.

Боевые самолеты ВВС параллельно с этим атаковали другие цели в этом районе. Согласно сообщениям арабских источников, в результате погибли, по меньшей мере, 14 человек, еще 43 получили ранения.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 08 декабря 2024

Reuters: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по иранскому исследовательскому центру в Дамаске
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 декабря 2024

SOHR: ВВС ЦАХАЛа наносит удары по базам и военным складам армии Асада
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 декабря 2024

СМИ: Израиль подтверждает операцию по уничтожению флота сирийской армии
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 декабря 2024

Баз армии Асада больше нет: какие цели поражены ЦАХАЛом в Сирии. Список SOHR