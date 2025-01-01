"Глубокий слой": операция по уничтожению подземного иранского ракетного завода в Сирии

Израиль взял на себя ответственность за рейд по уничтожению подземного иранского оружейного объекта в районе Масьяф в сирийской провинции Хама, где производились высокоточные ракеты для "Хизбаллы".

Операция была осуществлена в сентябре прошлого года и приписывалась Израилю, однако до сегодняшнего дня еврейское государство не заявляло о своей ответственности за нее.

Операция под кодовым названием "Ровед Амок" – "Глубокий слой" – была осуществлена бойцами подразделения "Шальдаг" ВВС ЦАХАЛа. Во время операции бойцы коммандос спустились с вертолетов и провели рейд на Центр научных исследований, расположенный в районе Масьяф – всего в 200 километрах к северу от Израиля и всего в 30 километрах от западного побережья Сирии.

Во время рейда израильские коммандос изъяли документы и другие материалы в Центре научных исследований, после чего заложили взрывчатку для уничтожения подземного оружейного объекта. Подземный объект, где производилось высокоточное оружие для "Хизбаллы", был размещен в горной местности.

Боевые самолеты ВВС параллельно с этим атаковали другие цели в этом районе. Согласно сообщениям арабских источников, в результате погибли, по меньшей мере, 14 человек, еще 43 получили ранения.