Иран назвал "главной причиной напряженности" план США и Израиля по созданию "ближневосточной ПВО"
Министерство иностранных дел Ирана заявило в субботу, 9 июля, что планы США и Израиля по заключению пакта о совместной обороне с арабскими государствами для противодействия угрозе иранских атак с применением беспилотников и ракет только усилят региональную напряженность.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани подчеркнул, что этот пакт не только не даст гарантий безопасности и стабильности, но и "сам по себе является главной причиной напряженности и регионального раскола".
Как отмечает агентство Reuters, речь идет о международном соглашении, подготовленном по инициативе США и Израиля, которое должно заложить основу для союза безопасности с арабскими государствами и объединить системы ПВО стран ближневосточного региона для противостояния иранской угрозе.
По всей видимости, данная тема будет одной из центральных во время переговоров президента США Джо Байдена во время его скорого визита на Ближний Восток.
15-16 июля в саудовской Джедде состоится региональный саммит, в котором примут участие монархи арабских государств Персидского залива, Иордании, президент Египта, премьер-министр Ирака, а также американский президент Джо Байден. На саммите будут обсуждаться энергетический и продовольственный кризисы, военные действия в Украине и в Йемене, иранская угроза, компьютерная безопасность. Согласно публикациям СМИ, Байден также намерен содействовать сближению Израиля и Саудовской Аравии – невзирая на палестинскую проблему.
Напомним, что несколько недель назад американское издание The Wall Street Journal писало: в марте этого года в Шарм аш-Шейхе на юге Синайского полуострова состоялась конференция, на которой обсуждались способы борьбы с иранской угрозой. В конференции приняли участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, а также представители военных структур Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ и США. Конференция была организована по инициативе США. В ходе конференции обсуждалось военное сотрудничество между странами региона.
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