Иран назвал "главной причиной напряженности" план США и Израиля по созданию "ближневосточной ПВО"

Министерство иностранных дел Ирана заявило в субботу, 9 июля, что планы США и Израиля по заключению пакта о совместной обороне с арабскими государствами для противодействия угрозе иранских атак с применением беспилотников и ракет только усилят региональную напряженность.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани подчеркнул, что этот пакт не только не даст гарантий безопасности и стабильности, но и "сам по себе является главной причиной напряженности и регионального раскола".

Как отмечает агентство Reuters, речь идет о международном соглашении, подготовленном по инициативе США и Израиля, которое должно заложить основу для союза безопасности с арабскими государствами и объединить системы ПВО стран ближневосточного региона для противостояния иранской угрозе.

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По всей видимости, данная тема будет одной из центральных во время переговоров президента США Джо Байдена во время его скорого визита на Ближний Восток.

15-16 июля в саудовской Джедде состоится региональный саммит, в котором примут участие монархи арабских государств Персидского залива, Иордании, президент Египта, премьер-министр Ирака, а также американский президент Джо Байден. На саммите будут обсуждаться энергетический и продовольственный кризисы, военные действия в Украине и в Йемене, иранская угроза, компьютерная безопасность. Согласно публикациям СМИ, Байден также намерен содействовать сближению Израиля и Саудовской Аравии – невзирая на палестинскую проблему.

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Напомним, что несколько недель назад американское издание The Wall Street Journal писало: в марте этого года в Шарм аш-Шейхе на юге Синайского полуострова состоялась конференция, на которой обсуждались способы борьбы с иранской угрозой. В конференции приняли участие начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави, а также представители военных структур Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, ОАЭ и США. Конференция была организована по инициативе США. В ходе конференции обсуждалось военное сотрудничество между странами региона.