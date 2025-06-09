МИД Турции о задержании яхты Madleen: "Израиль – государство-террорист"

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением в связи с задержанием ЦАХАЛом яхты Madleen с 12 пропалестинскими активистами на борту. Двое из членов этого экипажа имеют турецкое гражданство.

"Израиль – государство-террорист, пошедшее на грубое нарушение международного права. Его действия создают угрозу свободе судоходства. Речь идет о гнусном преступлении правительства Биньямина Нетаниягу", – говорится в опубликованном заявлении.

Также сообщается, что посольство Турции в Израиле предпринимает все возможные усилия, чтобы добиться скорейшего освобождения турецких граждан. Речь идет о активистах Суайбе Орду и Ясмин Ачар, у которой также есть германское гражданство.