На прорыв блокады Газы из Туниса направляется наземный конвой

9 июня на прорыв блокады Газы из Туниса должен направиться наземный конвой, путь которого будет пролегать по побережью Средиземного моря через Ливию и Египет. Активисты попытаются осуществить то, что не удалось сделать Грете Тунберг и ее спутникам.

"В состав конвоя войдут делегации Мавритании, Марокко и Алжира, а также тысячи представителей Туниса и Ливии. Они направятся в Каир, а оттуда через аль-Ариш в Рафах", – сообщил несколько дней назад пресс-секретарь конвоя Ваэль Нуар.

"Конвой станет выражением солидарности с изнемогающим в блокаде палестинским народом и доставит в Газу гуманитарную помощь", – заявляют организаторы. Отметим, что со стороны Рафаха блокада осуществляется Египтом.

По их словам, среди участников конвоя будут юристы, правозащитники, журналисты, врачи, представители молодежных организаций.

Напомним: в ночь на 9 июня Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы.

МИД Израиля сообщает: "Все пассажиры "селфи-яхты" живы и невредимы. Им предоставили сэндвичи и воду. Шоу окончено". Опубликованы видео экипажа яхты и фотография довольной Греты Тунберг.