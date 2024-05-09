СМИ: "Хизбалла" отклонила "французскую инициативу" по деэскалации ситуации на границе с Израилем

По информации новостной службы телеканала "Кешет" и сайта "Мако", ливанская шиитская группировка "Хизбалла" отклонила "французскую инициативу", состоящую из 12 пунктов, в одном из которых предлагалось "отодвинуть" на 10 км от границы с Израилем подразделение "Радуан".

Сайт "Мако" пишет, что ответ был передан посредникам в письменном виде. В нем говорится, что подразделение "Радуан" состоит из жителей деревень на юге Ливана и невозможно им запретить находиться там.

Кроме того, "Хизбалла" отклонила предложение об увеличении численности UNIFIL и предоставлении им свободы действий к югу от реки Литани.

"Партия Аллаха" также выступила против возведения наблюдательных вышек вдоль границы с Израилем, на которых бы находились военнослужащие ливанской армии.

Также отклонено предложение о создании международного комитета для наблюдения за ситуацией в "зоне безопасности", которая до операции "Гроздья гнева" в 1996 году контролировалась Израилем.

30 апреля состоялась встреча министра иностранных дел Исраэля Каца с французским коллегой Стефаном Сежурне, который просил дать шанс инициативе Парижа. Ознакомившись с планом, Кац выразил большие сомнения в жизнеспособности этого плана, так как, по его словам, для деэскалации ситуации необходимо действовать против Ирана, а не "Хизбаллы" и Ливана.

Отметим, что министр обороны Йоав Галант, посетивший 8 мая, северные районы Израиля и встретившийся с солдатами ЦАХАЛа, сказал: "Сейчас необходимо готовиться к тому, что нас ждет летом, и это лето может быть жарким".