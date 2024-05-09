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Ближний Восток

Хуситы сообщили об ударе по двум "израильским" контейнеровозам

время публикации: 09 мая 2024 г., 11:50 | последнее обновление: 09 мая 2024 г., 11:51
Хуситы сообщили об ударе по двум "израильским" контейнеровозам
Indian Navy via AP

Официальный представитель хуситов Яхья Сари заявил об атаке в Аденском заливе двух транспортных судов, которые, по его утверждению, являются израильскими.

Речь идет о зарегистрированном в Панаме контейнеровозах MSC GINA и MSC DIEGO. Хуситы не сообщили, был ли нанесен кораблям ущерб. Следует отметить, что 7 мая MSC GINA уже подвергалась атаке.

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