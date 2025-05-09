Иран согласился на проведение в Омане етвертого раунда переговоров с США

Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике, сообщает Tasnim со ссылкой на неназванного члена переговорной группы Ирана.

Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.