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Ближний Восток

Иран согласился на проведение в Омане етвертого раунда переговоров с США

США
Иран
время публикации: 09 мая 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 20:15
В Омане состоится четвертый раунд "ядерных переговоров" между США и Ираном
Iranian Foreign Ministry via AP

Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике, сообщает Tasnim со ссылкой на неназванного члена переговорной группы Ирана.

Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.

Ближний Восток
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