Иран согласился на проведение в Омане етвертого раунда переговоров с США
время публикации: 09 мая 2025 г., 20:10 | последнее обновление: 09 мая 2025 г., 20:15
Иран согласился на проведение в Омане отложенного ранее четвертого раунда переговоров с США по ядерной тематике, сообщает Tasnim со ссылкой на неназванного члена переговорной группы Ирана.
Ранее иранские СМИ со ссылкой на источник сообщали, что четвертый раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе может пройти в оманской столице Маскат 11 мая.