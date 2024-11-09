ХАМАС опроверг информацию о том, что Катар решил закрыть его офисы в Дохе

Высокопоставленный представитель ХАМАСа опроверг информацию о том, что Катар решил закрыть офисы террористической организации в Дохе. Его заявление о том, что ХАМАС не покинул Катар и никто его об этом не просил, приводит AFP.

Американские и катарские официальные лица заявили в субботу, 9 ноября, CNN, что Катар фактически согласился на просьбу США удалить офисы ХАМАСа из страны.