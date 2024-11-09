ХАМАС опроверг информацию о том, что Катар решил закрыть его офисы в Дохе
время публикации: 09 ноября 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 09 ноября 2024 г., 17:55
Высокопоставленный представитель ХАМАСа опроверг информацию о том, что Катар решил закрыть офисы террористической организации в Дохе. Его заявление о том, что ХАМАС не покинул Катар и никто его об этом не просил, приводит AFP.
Американские и катарские официальные лица заявили в субботу, 9 ноября, CNN, что Катар фактически согласился на просьбу США удалить офисы ХАМАСа из страны.